VfB testet im Trainingslager gegen HSV und Bielefeld

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat für die Vorbereitung auf die kommende Saison zwei weitere Testspiele vereinbart. Wie die Schwaben am Montag mitteilten, treffen sie im Rahmen ihres Trainingslagers im österreichischen Kitzbühel am 26. August auf den Zweitligisten Hamburger SV und am 29. August auf ihren Mitaufsteiger Arminia Bielefeld. Beide Partien finden in Kufstein und aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Der VfB bereitet sich vom 22. bis 29. August in Österreich auf die neue Saison vor.