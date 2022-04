VfB will mit Sieg Relegationsplatz wieder verlassen

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hat am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) die große Chance, den Abstiegsrelegationsplatz wieder zu verlassen. Dazu brauchen die Schwaben in der Fußball-Bundesliga einen Sieg beim direkten Konkurrenten Hertha BSC. Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo erwartet zweikampfstarke Berliner, die unter dem früheren VfB-Coach Felix Magath wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden haben. Mit Kapitän Wataru Endo kehrt beim VfB ein Leistungsträger zurück. In der Offensive hofft Matarazzo auf eine bessere Chancenverwertung als zuletzt beim 0:0 beim FSV Mainz 05.