Video von Jugendlichen mit Waffen und Drogen: Durchsuchungen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Nachdem vier Teenager in einem Video öffentlich Waffen und Drogen präsentiert haben sollen, hat die Polizei am Mittwoch drei Wohnungen in Ludwigshafen und Mannheim durchsucht. Die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren sollen in dem Video Schusswaffen, Munition, eine Machete und Drogen gezeigt haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag mitteilten. Bei den Durchsuchungen am Mittwochmorgen stellte die Polizei dann unter anderem zwei Gasdruckwaffen, mehrere Smartphones, einen Elektroschocker, zwei Macheten und andere Messer sicher.

Im Anschluss wurden Polizeibeamte den Angaben zufolge deswegen in den Sozialen Medien beleidigt und ihnen wurden Straftaten angedroht. Alle im Bezug darauf bekanntgewordenen Straftaten werden geahndet, teilte die Polizei mit.

