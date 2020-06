Video zeigt Attacke auf Polizisten

Stuttgart (dpa) - Der in einem Video gezeigte attackierte Polizist hat bei dem Angriff in der Stuttgarter Innenstadt keine schweren Verletzungen erlitten. Dies teilte Polizeivizepräsident Thomas Berger am Sonntag mit. Nach den Ausschreitungen in Stuttgart waren Videos verbreitet worden, bei dem ein Polizist einen mutmaßlichen Randalierer am Boden fixiert. Plötzlich rennt eine vermummte Person auf den Polizisten zu und tritt ihn mit voller Wucht und durchgestrecktem Bein zu Boden.

Ob der Angreifer festgenommen wurde, sagte die Polizei zunächst nicht. Vizepräsident Berger wies auf mögliche Folgeschäden für die beteiligten Einsatzkräfte hin. Man wisse noch nicht, wie sich die Nacht im Hinblick auf Traumata und seelische Folgen auswirke. Nach Polizeiangaben beteiligten sich in der Nacht zum Sonntag bis zu 500 Personen an den Krawallen. 24 wurden vorläufig festgenommen. 19 Polizisten wurden verletzt - einer davon ist dienstunfähig.