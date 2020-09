Viel Sonne am Mittwoch in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Mittwoch im Südwesten wird warm und sonnig. Die Höchsttemperaturen klettern auf 22 Grad im Bergland und bis zu 28 Grad am Oberrhein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es bleibt trocken. Am Abend sollen vom Kraichgau bis zum Taubergrund Wolken aufziehen. Es weht ein schwacher Wind aus westlichen Richtungen mit teils frischen Böen.

Am Donnerstag wird es in der Mitte und im Norden des Landes stark bewölkt. Örtlich sind ein paar Regentropfen möglich. Im Tagesverlauf sollen sich jedoch vermehrt Wolkenlücken bilden, so dass am Abend in ganz Baden-Württemberg mehr Sonne als Wolken zu erwarten sind. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 26 Grad.