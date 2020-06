Viel Sonne und sommerliche Temperaturen

Stuttgart (dpa/lsw) - Sommerlich warm ist es am Dienstag in Baden-Württemberg gewesen - die 30-Grad-Marke wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber nicht geknackt. Immerhin: Die Wetterstation in Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) zeigte 29,8 Grad an - das war der bislang höchste in diesem Kalenderjahr gemessene Wert, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Am 22. Mai waren in Rheinfelden in Südbaden 28,9 Grad gemessen worden. Der Meteorologe verwies aber darauf, dass es bis zum späten Dienstagabend einen neuen Höchstwert geben könnte, weil noch weitere Daten erhoben würden.

Schon in den nächsten Tagen dürfte es wieder nasser werden: Nach Angaben der Wetterexperten bahnen sich an diesem Mittwoch viele Wolken und Regenschauer an, und es zieht feuchte Luft ins Land. Am nördlichen Oberrhein werden demnach weiterhin bis zu 29 Grad erwartet - dazu viele, teilweise dichte Wolken. Von den Mittagsstunden an müsse im ganzen Land mit Schauern gerechnet werden. Daneben seien Gewitter möglich, auch mit Sturmböen und Hagel.

Für die Meteorologen hat am Montag - dem 1. Juni - der Sommer begonnen. Denn in der Meteorologie starten die Jahreszeiten aus statistischen Gründen immer am Anfang der Monate März, Juni, September und Dezember. Nach astronomischer Definition fängt der Sommer mit der Sonnenwende in der Nacht zum 21. Juni an.

Am Freitag hatte der DWD seine vorläufige Bilanz für den Frühling 2020 vorgelegt. Demnach war das Frühjahr in ganz Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Mit 9,2 Grad lag der Temperaturdurchschnitt um 1,5 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Gleichzeitig war das Frühjahr erneut sehr trocken. Mit rund 108 Litern Niederschlag pro Quadratmeter fielen nur gut 50 Prozent des vieljährigen Durchschnitts.