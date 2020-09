Viele Wolken am Donnerstag in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Donnerstag im Südwesten wird bewölkt. Vor allem in der Mitte und im Norden des Landes wird es stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Örtlich sind ein paar Regentropfen möglich. Im Laufe des Tages sollen sich Wolkenlücken bilden, so dass am Abend mehr Sonne zu erwarten ist. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad im Bergland und 26 Grad am Rhein.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Mittag und Nachmittag rechnen die Wetterexperten im Bergland mit einzelnen Schauern. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad im Bergland und 26 Grad in der Kurpfalz.