Vier deutsche Tennisspielerinnen in Stuttgart im Einsatz

Stuttgart (dpa) - Am zweiten Tag des Tennis-Turniers in Stuttgart sind gleich vier deutsche Spielerinnen im Einsatz. Unter anderem kommt es in der Porsche-Arena heute zum deutschen Duell zwischen Laura Siegemund und Mona Barthel. Zudem greifen die beiden Qualifikantinnen Julia Middendorf und Anna-Lena Friedsam ins Geschehen ein. Middendorf trifft auf die Estin Anett Kontaveit, Friedsam bekommt es mit Ulrikke Eikeri aus Norwegen zu tun. Im Topspiel des Tages spielt Titelverteidigerin Petra Kvitova aus Tschechien ab 18.30 Uhr gegen die Amerikanerin Jennifer Brady, die bei den Australian Open im Februar das Finale erreicht hatte.

© dpa-infocom, dpa:210419-99-267848/2