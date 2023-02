Vier Feuerwehrmänner bei Großbrand in Allmendingen verletzt

Allmendingen (dpa/lsw) - Mehr als 240 Feuerwehrleute kämpfen seit Stunden gegen einen Brand an mehreren Gebäuden in Allmendingen (Alb-Donau-Kreis). Das Firmengebäude eines Automobilzulieferers fing am Montagabend Feuer, wie die Polizei mitteilte. Vier Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Einer von ihnen wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte laut Angaben der Polizei in die Millionenhöhe gehen.

Ein Brandmelder habe einen Feueralarm ausgelöst. Von einem Maschinenraum aus hätten die Flammen schnell auf das gesamte Gebäude übergegriffen. Dabei sei es zu mehreren, teils heftigen Explosionen gekommen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

Zwei Gebäude in unmittelbarer Nähe seien vorsorglich geräumt worden. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bundesstraße 492 wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Einsatzkräfte seien noch mit Glutnestern beschäftigt, sagte ein Polizeisprecher.