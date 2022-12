Stuttgart (dpa/lsw) - Vier Kinder und ein Erwachsener sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Gegenverkehr in Stuttgart verletzt worden. Ein sieben Monate altes Baby wurde bei dem Unfall am Freitagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Van stieß mit einem anderen Auto frontal zusammen.