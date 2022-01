Vier Verletzte bei Amoklauf: Ein Opfer in Lebensgefahr

Heidelberg (dpa) - Bei dem Amoklauf in Heidelberg hat es nach dpa-Informationen vier Verletzte gegeben. Eines der vier Opfer sei bei den Schüssen im Hörsaal der Universität lebensgefährlich verletzt worden, hieß es am Montag in Sicherheitskreisen. Der Täter soll sich selbst erschossen haben. Er sei selbst Student gewesen, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen habe er keine politischen oder religiösen Motive gehabt.

