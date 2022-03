Vier Verletzte bei Autounfall in Pforzheim

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind in Pforzheim vier Menschen verletzt worden. Einer der Wagen war am Donnerstagabend aus noch ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten und frontal in das entgegenkommende Auto mit drei Insassen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Alle drei wurden leicht verletzt, der Fahrer des anderen Wagens erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 10.

