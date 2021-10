Vier Verletzte nach Unfall an Kreuzung

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall sind in Mannheim vier Menschen verletzt worden, davon einer schwer. Nach Polizeiangaben hatte ein 55 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Samstag einem mit drei Menschen besetzten Wagen an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrer und ein Mitfahrer leicht verletzt. Ein Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 55-Jährige soll wegen Verursachens eines Verkehrsunfalls mit fahrlässiger Körperverletzung angezeigt werden.

