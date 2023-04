Vier Wechsel nach Pokal-Aus bei den Bayern in Freiburg

Freiburg (dpa) - Nach dem Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals vor vier Tagen gibt es beim FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga beim Wiedersehen mit dem SC Freiburg vier Veränderungen in der Anfangsformation. Der gelb-gesperrte Dayot Upamecano und der angeschlagene Eric Maxim Choupo-Moting stehen dem Tabellenführer an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. Zudem setzt Thomas Tuchel in seinem ersten Auswärtsspiel als Trainer der Bayern zunächst nicht auf Kingsley Coman und Leon Goretzka. Anstelle des Quartetts beginnen Alphonso Davies, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Sadio Mané.

«Wir kommen mit einer Niederlage im Gepäck, deswegen ist Druck drauf. Wir wollen auf jeden Fall eine Antwort geben», sagte Tuchel vor dem Anpfiff beim Pay-TV-Sender Sky. Er verriet zudem, dass Gnabry für Choupo-Moting als Stoßstürmer auflaufen werde: «Serge spielt auf der Neun. Es ist ein bisschen natürlicher für ihn, weil er mit beiden Füßen schießen kann.»

SC-Coach Christian Streich setzt exakt auf die Startelf, die am Dienstag auch in München begonnen hatte. Der zuletzt erkrankt fehlende Lukas Kübler kehrt in den Kader zurück, und auch Philipp Lienhart sitzt nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder auf der Bank.