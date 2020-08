Vierjähriger stürzt aus Fenster: Schwer verletzt

Ettlingen (dpa/lsw) - Ein kleiner Junge ist in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) aus dem Fenster einer Wohnung acht Meter in die Tiefe gestürzt. Polizeiangaben vom Freitag zufolge verletzte er sich dabei schwer. Der Vierjährige hatte sich am Vorabend zusammen mit seinen beiden jüngeren Geschwistern versehentlich in der Wohnung eingeschlossen. Die Mutter versuchte gemeinsam mit einem Hausmeister, die Tür zu öffnen. Währenddessen fiel der Junge aus dem Fenster auf die Straße. Nachbarn alarmierten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungswagen fuhr den Vierjährigen mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in eine Klinik.