Von Bus angefahren: Seniorin stirbt im Krankenhaus

Baden-Baden (dpa/lsw) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus ist eine Seniorin in Baden-Baden schwer verletzt im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei überquerte die 84-Jährige am Samstag gerade die Straße, als der Bus dort einbog und sie anfuhr. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sie am Sonntag ihren Verletzungen erlag. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

