Von Vorderrad überrollt: Verletzter bei Unfall in Sägewerk

Abtsgmünd (dpa/lsw) - Ein Mann ist in einem Sägewerk in Abtsgmünd (Ostalbkreis) überfahren und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige trat zwischen zwei Holzstapeln hervor, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Dabei erfasste ihn der Wagen eines 46-Jährigen, der am Montag Holzreste zu einer Häcksler-Anlage bringen wollte. Der Mann wurde zu Boden geworfen und mit dem Vorderrad überrollt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

