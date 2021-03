Vorfahrt genommen: Auto überschlägt sich mehrfach in Acker

Braunsbach (dpa/lsw) - Nach einem Zusammenstoß mit dem Wagen einer 50-Jährigen, die ihm die Vorfahrt nahm, hat sich das Auto eines 48-Jährigen in Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) mehrfach überschlagen. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall am Mittwochabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau habe dem Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Sein Wagen wurde auf einen Acker gestoßen, wo er sich den Angaben zufolge überschlug. Es entstand demnach ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

