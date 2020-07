Vorfahrt missachtet: Motorradfahrer schwer verletzt

Heubach (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin hat am Samstagnachmittag einen Motorradfahrer übersehen und so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Autofahrerin zwischen Heubach und Böhmenkirchen abbiegen und sah den Motorradfahrer nicht. Obwohl der 49-jährige Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde, entfernte sich die 26 Jahre alte Autofahrerin laut Polizei vom Unfallort. Die 26-Jährige konnte ermittelt werden und muss nach Polizeiangaben mit einer Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung, Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Motorradfahrer in eine Spezialklinik.