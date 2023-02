Wahlkreisbüro von Wissenschaftsministerin beschmiert

Stuttgart (dpa/lsw) - Unbekannte haben das Wahlkreisbüro von Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) in Stuttgart mit Farbe beschmiert. Die Tat sei bereits am Mittwoch gemeldet und angezeigt worden, sagt ein Polizeisprecher am Freitagabend. Demnach wurde die Tat vermutlich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag begangen. Der Staatsschutz ermittele zu der vermutlich politisch motivierten Tat, so der Sprecher. Zuvor hatten die «Bild»-Zeitung und die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet. Die Pressestelle von Olschowskis Wahlkreisbüro war am Freitagabend zunächst nicht zu erreichen.

Fotos der Fassade zeigten ein gelbes Kreuz sowie ein rotes Hammer-und-Sichel-Symbol auf den Schaufenstern des Grünen-Büros im Stadtbezirk Bad Cannstatt. Die Schmierereien wurden zum Teil mit Plakaten mit der Aufschrift «Sachbeschädigung ist kein sinnvoller Protest! Lasst uns reden!» und einer Terminankündigung dafür überklebt.

Auf der Internetplattform «de.Indymedia» wurde in Zusammenhang mit der Tat ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Darin wird sie mit dem von der Polizei geräumten Dorf Lützerath im nordrhein-westfälischen Braunkohlerevier nahe Aachen gerechtfertigt. Der Verfassungsschutz beobachtet die Internet-Plattform mittlerweile als gesichert linksextremistische Bestrebung.