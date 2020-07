Waldhof Mannheim holt Angreifer Martinovic aus Großaspach

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Offensivmann Dominik Martinovic von der SG Sonnenhof Großaspach verpflichtet. Das gaben die Kurpfälzer am Montagnachmittag bekannt. Für den Drittliga-Absteiger hatte der 23 Jahre alte Angreifer in der abgelaufenen Saison vier Tore in 25 Spielen erzielt. Martinovic spielte einst in der Jugend des VfB Stuttgart und des FC Bayern München sowie für die 2. Mannschaft von RB Leipzig. Zur Laufzeit seines Vertrags machten die Mannheimer keine Angaben.