Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Mittelfeldspieler Fridolin Wagner verpflichtet. Das gab der Club am Samstag bekannt. In der vergangenen Saison kam der 23-Jährige auf drei Tore in 27 Drittliga-Einsätzen für den KFC Uerdingen. Zur Laufzeit seines Kontrakts machten die Mannheimer keine Angaben.

