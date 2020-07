Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat Maximilian Mehring als neuen Co-Trainer verpflichtet. Das gab der Fußball-Drittligist am Donnerstag bekannt. Der 34-Jährige war zuletzt in gleicher Funktion für den Oberligisten VfR Wormatia Worms tätig. In Mannheim unterstützt er nun den neuen Chefcoach Patrick Glöckner, den er aus gemeinsamer Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt kennt.