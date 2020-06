Waldhof Mannheim verlängert mit Rechtsverteidiger Just

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim plant weiter mit Defensivspieler Jan Just. Der Langzeitverletzte habe seinen Vertrag verlängert, teilte der Verein am Sonntag mit. Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger war lange mit einem Kreuzbandriss ausgefallen und will in der kommenden Saison wieder angreifen. «Er ist das Paradebeispiel für einen Spieler mit großem Willen und der Bereitschaft, hart an sich zu arbeiten», sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz.