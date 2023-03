Waldhof Mannheim verliert in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat das Topspiel in der 3. Fußball-Liga beim SV Wehen Wiesbaden verloren und ist in der Tabelle vom dritten auf den sechsten Platz zurückgefallen. Beim 0:3 (0:0) waren die Mannheimer am Samstag in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, ehe sie nach dem Seitenwechsel gegen sehr effektive Hessen auf die Verliererstraße gerieten.

Max Reinthaler (50. Minute), Florian Carstens (68.) und Kianz Froese (74., Handelfmeter) schossen den angesichts der Spielanteile zu hohen Sieg der Wiesbadener heraus. Vor 6826 Zuschauern, darunter knapp 3000 aus Mannheim, nutzten die Waldhöfer gegen sehr defensive Gastgeber zunächst ihre Chancen nicht. Nach der Pause leistete sich das Team von Trainer Christian Neidhart zu viele Schwächen in der Defensive.