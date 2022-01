Waldhof verpflichtet Offensivspieler Sohm aus Dresden

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim verstärkt sich für den Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Liga mit Offensivmann Pascal Sohm vom Zweitligisten Dynamo Dresden. «Mit Physis, Torgefährlichkeit aber auch Cleverness bringt er Komponenten in unser Spiel, die unsere Offensive noch variabler machen werden», sagte Waldhofs Sportchef Tim Schork über den 30-Jährigen in einer Clubmitteilung vom Donnerstag. Zur Vertragslaufzeit machten die Mannheimer, die aktuell Tabellenvierter sind und am kommenden Montag gegen Borussia Dortmund II ihr erstes Pflichtspiel im neuen Jahr bestreiten, keine Angaben.

