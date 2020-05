Walzer gegen Lagerkoller: Choreograph bittet zum Online-Tanz

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Stuttgarter Choreograph Eric Gauthier will Menschen während der Corona-Krise zum Paartanz zu Hause animieren. In zehn Videos zeigt er mit der Tänzerin Nora Brown Standard- und Lateintänze wie Walzer, Salsa, Rumba und Cha-Cha-Cha, wie das baden-württembergische Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte. Gauthier produziert die Clips im Auftrag des Landes.

Gauthier leitet ein nach ihm benanntes Tanzensemble am Theaterhaus Stuttgart. Mit den kurzen Videos will er den traditionellen Sonntagnachmittag-Tanztee wiederbeleben und modernisieren. Von diesem Donnerstag an sind die Filme in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook sowie auf Youtube und über die Website www.bwegt.de abrufbar. Auf der Online-Musik-Plattform Spotify gibt es eine Liste mit der passenden Musik.