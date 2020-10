Warnstreiks bremsen Nahverkehr in Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben am Mittwoch den öffentlichen Nahverkehr in Freiburg getroffen. Busse und Bahnen standen nach Gewerkschaftsangaben vom Morgen an still. Bestreikt werden auch Kliniken in Heidenheim, Heilbronn und anderen kleineren Städten. Hunderte Mitarbeiter würden ihre Arbeit niederlegen, sagte ein Verdi-Sprecher. In Tübingen seien etwa Kitas, öffentliche Dienststellen und Sparkassen betroffen. In Ulm wird bei der Müllabfuhr gestreikt.

Verdi fordert in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Erhöhung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober in Potsdam geplant.