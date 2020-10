Warnstreiks im Nahverkehr in Konstanz und Esslingen

Konstanz (dpa) - Warnstreiks haben am Donnerstag den kommunalen Nahverkehr in Konstanz und Esslingen ausgebremst. Dort fuhren von Beginn der Frühschicht an keine Busse, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Auch Bodensee-Pendler mussten mehr Zeit einplanen: Der Fährbetrieb zwischen Meersburg und Konstanz sollte ganztägig stillstehen. In Stuttgart, Heilbronn, Karlsruhe und Baden-Baden streikten zudem Beschäftigte in der Fahrkartenkontrolle, den Werkstätten, Kundenzentren sowie auch in Teilen der Verwaltung. Insgesamt beteiligten sich den Angaben zufolge knapp 1000 Beschäftigte. Man hätte in sieben Städten alles lahmlegen können, aber wolle die Bevölkerung wie angekündigt weniger belasten, sagte der Verdi-Sprecher.

Für die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr fordert die Gewerkschaft unter anderem Entlastungstage, bessere Überstundenregelungen und mehr Urlaubsgeld. Hier ist die nächste Verhandlungsrunde für den 3. November geplant.

Parallel finden Warnstreiks im öffentlichen Dienst statt - Schwerpunkt am Donnerstag ist Ulm.