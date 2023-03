Warnstreiks im Nahverkehr in neun Südwest-Städten

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Freitag Busse und Bahnen nutzen will, muss sich in Stuttgart, Freiburg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Esslingen, Konstanz, Baden-Baden und Karlsruhe eine Alternative überlegen. In diesen Städten sind die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Stuttgart fahren aber die S-Bahnen. Sie werden von der Deutschen Bahn bedient.

Verdi-Landeschef Martin Gross sagte im Vorfeld, die Arbeit der Fahrerinnen und Fahrer im kommunalen Nahverkehr gehöre eigentlich dringend aufgewertet, durch die Inflation werde jetzt sogar um zehn Prozent abgewertet. In Karlsruhe seien erstmalig in der Geschichte des Karlsruher Verkehrsverbundes die Albtalverkehrsgesellschaft AVG (Solidaritätsstreik) und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe VBK gemeinsam zum Arbeitskampf aufgerufen.

Hintergrund des Protests ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass in den betroffenen Städten am Freitag kein ÖPNV fährt. Ähnliche Aufrufe gibt es in fünf weiteren Bundesländern.

Die Arbeitgeber hatten bei den bundesweiten Verhandlungen in Potsdam in der zweiten Runde am Donnerstag zwar ein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaften wiesen es aber umgehend zurück. Das Angebot umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen als «nicht leistbar» abgelehnt.

Nach Protesten gegen den Abriss des Dorfes Lützerath und das Abbaggern von Braunkohle in Nordrhein-Westfalen ruft die Organisation Fridays for Future ebenfalls am Freitag zu neuen Klimademonstrationen auf. Allein im Südwesten rechnet die Organisation mit Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Demonstrationen in mehr als 40 Städten.

Die größte Kundgebung ist in Stuttgart mit 5000 angemeldeten Teilnehmenden geplant, in Freiburg werden 4000 und in Karlsruhe 3000 Menschen erwartet. Unter dem Motto «#TomorrowIsTooLate» (Morgen ist zu spät) sind nach Angaben der Veranstalter Proteste unter anderem in Stuttgart, Biberach und Geislingen, Freiburg, Reutlingen, Wiesloch, Heidenheim und Ludwigsburg geplant. Auch in Heidelberg und Mannheim wird zu Demonstrationen eingeladen.