Warnstreiks im Nahverkehr von Freiburg und Konstanz

Freiburg/Konstanz (dpa/lsw) - Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Verkehrsbetriebe in Freiburg und Konstanz für heute zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch Karlsruhe und Baden-Baden sind betroffen. Die Gewerkschaft Verdi will damit ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen.

Sie fordert für rund 8600 Beschäftigten in acht Betrieben im kommunalen Nahverkehr in Baden-Württemberg unter anderem Entlastungstage, deutlich bessere Überstundenregelungen sowie die Anhebung des Urlaubsgeldes. Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV BW) hatte die Warnstreiks bereits in der vergangenen Woche angesichts finanzieller Einbrüche bei den Betrieben kritisiert.