Wartender Motorradfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Freiburg (dpa/lsw) - Ein an einer Ampel wartender Motorradfahrer ist vom Auto eines 80-Jährigen erfasst worden und gestorben. Am Freitagnachmittag sei der Autofahrer mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 3 bei Schallstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gefahren, teilte die Polizei mit. Hinter einer Kurve kollidierte er mit dem 48-jährigen Motorradfahrer, der an einer roten Baustellenampel wartete. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer auf die Motorhaube des Fahrzeugs des Unfallverursachers geschleudert. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden und starb am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt.