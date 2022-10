Wasen geht zu Ende: Veranstalter ziehen Fazit

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Ende des Cannstatter Wasen und nach zweijähriger Corona-Pause wollen Marktkaufleute, Polizei, Festwirte und Veranstalter am Freitag (11.00) eine Bilanz ziehen. Denn nach zwei Wochen Brathähnchen, Bier und Boxautos endet die 175. Auflage des Volksfest an diesem Sonntag mit einem Feuerwerk. Bereits in der ersten Woche und bis zur Halbzeit des Festes waren nach Veranstalterangaben rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher auf dem Areal und in den Zelten gezählt worden. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit bis zu 3,5 Millionen Gästen.

Neben sieben großen Festzelten sind mehr als 250 Schaustellerbetriebe, Gastronomien und Kaufleute auf dem Wasen vertreten gewesen. Sie hatten teils mit hohen Energiepreisen und fehlenden Arbeitskräften zu kämpfen. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hatte den Cannstatter Wasen am 23. September mit zwei Schlägen auf das Bierfass eröffnet.