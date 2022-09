Wasen: Polizei will informieren und verstärkt kontrollieren

Stuttgart (dpa) - Rund 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher werden vom kommenden Wochenende an auf dem 175. Cannstatter Wasen erwartet - das bedeutet auch viel Trubel für die Polizei. Auf dem Festgelände seien uniformierte und zivile Streifen unterwegs, die vor allem das junge Publikum im Blick haben und vor zu viel Alkohol warnen sollen, teilte die Polizei in Stuttgart am Mittwoch mit. Denn mit zu viel Alkohol intus steige auch die Gewaltbereitschaft. Außerdem achte die Polizei auf den Missbrauch und das Fälschen von Ausweispapieren.

Auch rund um das Fest selbst wird verstärkt kontrolliert: Betrunkene müssten schon bei der Anreise damit rechnen, hieß es. Außerdem würden die Beamten Verkehrskontrollen durchführen. Die Polizei rät dazu, Fahrgemeinschaften mit einem nüchternen Fahrer zu organisieren, öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen zu nutzen.

Der Wasen - eines der größten Volksfeste der Welt - startet am 23. September und geht bis zum 9. Oktober. Während dieser Zeit will die Polizei vor Ort auch darüber informieren, wie sich Besucherinnen und Besucher vor K.o.-Tropfen und Taschendiebstählen schützen können.