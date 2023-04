Wassernetz langsam in Betrieb: Abkochgebot

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Nach einem Wasserrohrbruch in Villingen-Schwenningen bauen die Stadtwerke die Wasserversorgung wieder auf - was sich über das gesamte Wochenende ziehen soll. Anwohnerinnen und Anwohner müssen das Wasser abkochen.

Das betroffene Wassernetz in Schwenningen werde wieder mit Wasser befüllt, teilte eine Sprecherin der Stadtwerke am Samstagnachmittag mit. «Dabei wird der Wasserdruck langsam aufgebaut, um weitere Rohrbrüche zu vermeiden», hieß es. «Vorausgesetzt es treten keine weiteren Schäden auf, schätzen wir, dass bis Sonntagabend alle Haushalte wieder mit Wasser versorgt sind.» Die Versorgung der höher gelegenen Straßen werde am längsten Zeit benötigen.

Das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises habe ein Abkochgebot für den gesamten Stadtbezirk Schwenningen angeordnet, teilten die Stadtwerke mit. Dieses gelte bis auf Widerruf. Zur Desinfektion werde das Wasser gechlort. Es könne daher leicht nach Chlor riechen.

Ein Großteil des Ortsteils Schwenningen mit mehreren Tausend Einwohnern sei von dem Wasserrohrbruch am Freitag betroffen, hieß es am Abend. Über Nacht wurden die Rohre repariert.

Die Anwohner konnten nach Angaben der Stadt unter anderem die sanitären Anlagen in der Neckarhalle, der Deutenberghalle und im Rathaus rund um die Uhr nutzen. Weitere Versorgungsmöglichkeiten sollten eingerichtet werden, kündigten die Stadtwerke an.