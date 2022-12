Wasserstoff-Serien-Lkw mit Straßenzulassung vermietet

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Wasserstoff-Lkw aus Serienfertigung hat in Baden-Württemberg seine erste Einsatzstelle gefunden. Das Hyundai-Fahrzeug vom Typ «XCIENT Fuel Cell» ging am Dienstag als Mietfahrzeug an ein Veranstaltungsunternehmen aus dem Raum Stuttgart. Es stammt aus dem Miet-Fuhrpark des Kölner Start-ups Hylane, das als eines von mehreren Unternehmen die vom Bund geförderten Fahrzeuge von Hyundai erhielt. Insgesamt hatte der koreanische Hersteller im August 27 Fahrzeuge nach Deutschland geliefert. Nach Angaben von Hylane war der in Stuttgart übergebene Wagen der erste Wasserstoff-Serien-Lkw, der in Deutschland eine Straßenzulassung bekommen hat.