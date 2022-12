Wegen Schneeglätte: Zusammenstoß zwischen vier Autos auf B31

Überlingen (dpa/lsw) - Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der schneeglatten B31 nahe Überlingen (Bodenseekreis) leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war am Samstagnachmittag zunächst ein 22-jähriger Fahrer mit seinem Wagen einer 55-jährigen Autofahrerin aufgefahren, als diese witterungsbedingt abbremsen musste. Im Anschluss krachte ein 51-Jähriger mit seinem Pkw in das Auto des 22-Jährigen und schob es auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte.

Die Fahrerin des letzten Wagens sowie der 22-Jährige wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.