Weihnachtsbaum gerät durch Kerzen in Brand

Heidenheim (dpa/lsw) - Ein Weihnachtsbaum ist in einer Wohnung in Heidenheim in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben Kerzen das Feuer entfacht, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte. Ein älteres Ehepaar bemerkte den Brand demnach in seiner Wohnung, schloss alle Fenster und verließ dann das Haus. Dadurch seien die Flammen den Angaben zufolge zum großen Teil erstickt worden.

Die Feuerwehr löschte den übrigen Brand und lüftete die Räume. Die 70 Jahre alte Ehefrau wurde nach dem Vorfall am Donnerstag vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 20.000 Euro.

