Weinlese in Baden begonnen: Wetterbedingte Ausfälle

Offenburg (dpa/lsw) - Die Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg hat als einer der ersten Branchenbetriebe in Baden mit der Weinlese begonnen. In der Lage Zeller Abtsberg wurden Trauben der frühen Sorte Findling geerntet, wie Geschäftsführer Christian Gehring am Montag in Offenburg (Ortenaukreis) mitteilte.

«Der ist jetzt reif», sagte Gehring mit Blick auf den Findling. Aus den frühreifen Trauben wird sogenannter neuer Wein gemacht. Der Federweiße werde von Donnerstag an (9. September) in Lokalen und im Handel erhält sein. Die Lese des Findlings habe im vergangenen Jahr bereits Ende August und damit rund zwei Wochen früher begonnen. Die Haupternte soll dieses Jahr um den 20. September beginnen. Die Weinmanufaktur gehört bei der Lese zu den traditionellen Frühstartern in der Region.

Gehring bestätigte für seinen Betrieb frühere Einschätzungen für die Ortenau, wonach Ernteausfälle von bis 40 Prozent erwartet werden. «Es ist schwer abzuschätzen, wir müssen sehen, was am Ende übrig ist.» Winzern im Südwesten machen nach Wetterkapriolen im laufenden Jahr Frostschäden und Pilzkrankheiten zu schaffen. Auch das sonnige Spätsommerwetter mit kühlen Nächten werde an den Mengen nichts mehr ändern, bilanzierte Gehring.

Baden ist ein wichtiges Anbaugebiet in Deutschland. Bezogen auf die Rebfläche liegen es hinter Rheinhessen und der Pfalz auf Platz drei. Das Anbaugebiet Württemberg belegt Platz vier.

© dpa-infocom, dpa:210906-99-112679/2