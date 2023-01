Weiter Unklarheit über Motiv nach Säureangriff auf Frau

Durmersheim (dpa/lsw) - Nach der Säureattacke auf eine Frau in Durmersheim (Kreis Rastatt) kann die Polizei weiter keine Angaben zum Tatmotiv machen. Ob es sich bei dem Täter tatsächlich um einen Paketzusteller gehandelt hat, ist einer Mitteilung von Dienstag zufolge noch immer offen. Kriminalpolizisten haben die schwer verletzte Frau in der Klinik vernommen. Angaben zu ihrer Aussage machte die Polizei am Dienstag nicht.

Ein Unbekannter hat sich laut Polizei am Freitag als Paketbote ausgegeben, an der Tür geklingelt und der Bewohnerin nach dem Öffnen der Tür mutmaßlich Buttersäure ins Gesicht geschüttet. Die ätzende Substanz wird der Polizei zufolge in einem Labor untersucht. Der Täter war nach dem Angriff geflüchtet. Ermittler prüften, ob es sich um einen Einzelfall handle oder ob es Hintergründe im persönlichen Umfeld gebe. Gleichgelagerte Fälle sind der Polizei nicht bekannt.