Weitere Fördergelder in Millionenhöhe für schnelles Internet

Stuttgart/Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Landesregierung hat am Dienstag weitere Fördergelder in Höhe von mehr als 26 Millionen Euro für den Ausbau schneller Internetverbindungen freigegeben. Das Geld fließe in insgesamt 62 Projekte in Stuttgart sowie in den Kreisen Esslingen und Ludwigsburg und im Rems-Murr-Kreis, teilte das Innenministerium in Stuttgart am Dienstag mit. Profitieren sollen davon demnach unter anderem knapp 100 Schulen und mehr als 500 Firmen.

Das Ministerium bewillige für den Ausbau schneller Internetverbindungen «in diesen Tagen insgesamt 339 Förderanträge mit einem Volumen von mehr als 400 Millionen Euro», sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag bei der Übergabe von Förderbescheiden für den Breitbandausbau in Ludwigsburg.



