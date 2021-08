Weltkriegsgranate bei Gartenarbeiten gefunden

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Bei Gartenarbeiten ist in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) Weltkriegsmunition gefunden worden. Die Bewohner von sechs Häusern konnten während der kontrollierten Sprengung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst zwar in ihren Wohnungen bleiben, mussten aber in abseits des Fundorts gelegene Zimmer gehen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Dies sei eine reine Sicherheitsmaßnahme gewesen, weil theoretisch bei der Sprengung vor Ort umherfliegende Teilchen Fenster durchschlagen hätten können. Dies sei aber nicht passiert.

Ein Mitarbeiter eines Gartenbaubetriebs war laut Polizei bei Erdarbeiten mit einer Fräse am Donnerstagnachmittag über das nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche liegende Munitionsteil gefahren. Dadurch wurde es den Angaben zufolge aus dem Boden herausgewühlt und beschädigt. Die Sprengung der US-amerikanischen Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgte noch am gleichen Abend. Sie sei planmäßig und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

