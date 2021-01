Wenig Schnee und viele Wolken im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Wochenende wird es im Südwesten überwiegend bewölkt und trocken sein. Schneefall sei am Samstag nur noch im Norden örtlich möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Die Höchstwerte sollen zwischen minus fünf Grad im Bergland und plus zwei Grad in der Kurpfalz liegen. Am Sonntag soll es der Prognose nach zunehmend sonniger werden bei ähnlichen Temperaturen wie am Samstag. Im Süden und im Bergland sind starke Böen möglich.