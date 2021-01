Wetter im Südwesten bleibt zum Wochenbeginn winterlich

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wetter im Südwesten bleibt auch zu Beginn der neuen Woche winterlich. Am Montagvormittag gebe es gebietsweise noch Schneefälle, die im Tagesverlauf abklingen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag sei dann vor allem im Süden auch etwas Sonne möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 2 Grad im Bergland und 5 Grad im Rheintal. Zu Beginn des Dienstags fällt den Meteorologen zufolge zunächst noch Schnee, der dann in Regen übergeht. Ab der Mittagszeit zeige sich dann auch häufiger die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 7 Grad.