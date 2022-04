Wie der Radverkehr im Südwesten künftig in die Luft verlegt werden soll

Basel (dpa) - Es funktioniert so ähnlich wie das Stecksystem einer Spielzeug-Autorennbahn: In Zusammenarbeit mit einem Schweizer Start-up soll Radverkehr im Südwesten künftig auch in die Luft verlegt werden. Die sogenannten «Bike Highways» vom Schweizer Unternehmen URB-X spannen sich in fünf Meter Höhe über den restlichen Verkehr, zweispurig und ohne Kreuzungen. Sie werden aus vorgefertigten Modulen aus einheimischem Holz gebaut. Bei mindestens einem Radschnellweg in der Region Stuttgart wolle man die Technologie nun anwenden - «und zeigen, was da geht», kündigte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Freitag in Basel an.

«Sowas genau brauchen wir», gab sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begeistert. «Wir haben riesige Stauprobleme zum Beispiel in Stuttgart. Da kommen wir nur weg, wenn wir solche innovative Ideen umsetzen.»