Wieder mehr Erstsemester an Hochschulen im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Anzahl der Erstsemester ist im Wintersemester 2022/23 nach fünf Jahren erstmals wieder gestiegen. Es begannen 56.000 junge Menschen ein Studium an den baden-württembergischen Hochschulen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das seien rund drei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Bis auf die Bereiche Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften und Sport sei der Anstieg in allen Bereichen zu verzeichnen gewesen.

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie war im Wintersemester 2020/21 vor allem die Zahl der ausländischen Erstsemester stark gesunken. Im darauffolgenden Jahr begannen schon wieder mehr ausländische Studierende ein Studium in Deutschland. Dafür sei im Wintersemester 2021/22 die Zahl der deutschen Studienanfänger stark zurückgegangen. Neben dem Anstieg der deutschen Erstsemester, haben im aktuellen Wintersemester auch rund neun Prozent mehr ausländische Studienanfänger ein Studium in Baden-Württemberg aufgenommen.