Wiedersehen mit Köln: Stuttgart peilt ersten Saisonsieg an

Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart will am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg einfahren. Die Schwaben sind am heutigen Nachmittag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln gefordert. Trotz phasenweise ansprechender Leistungen holte der VfB bisher erst zwei Zähler. «Die Spiele, die wir gemacht haben, waren gar nicht so schlecht. Aber es sind zu wenig Punkte rausgekommen», sagte Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo vor der Partie.

Gegen Köln feierte der VfB seinen bislang letzten Sieg in der Bundesliga: Am 34. Spieltag der vergangenen Saison sicherten sich die Stuttgarter mit einem 2:1-Heimerfolg den Klassenerhalt. Das Spektakel von damals spielt für Matarazzo aber keine Rolle mehr, wie er sagte.