Kornwestheim (dpa/lsw) - Zwei Wiesen mit einer Fläche von rund 300 Quadratmeter sind in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) in Brand geraten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, löschte die Feuerwehr die Flammen am Samstagabend. An beiden Wiesen wurden Knallkörper gefunden. Die Polizei ermittelt nun, ob die Böller brandursächlich waren.