Wilhelma-Besucherzahlen wieder so hoch wie vor der Pandemie

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Stuttgarter Zoo Wilhelma kommt nach eigenen Angaben wieder auf Besucherzahlen wie in der Zeit vor der Pandemie. Man habe im vergangenen Jahr mit mehr als 1,6 Millionen Besuchern an das Niveau von 2019 anknüpfen können, obwohl bis Ende März 2022 noch Corona-Einschränkungen gegolten hätten, teilte der zoologisch-botanische Garten am Donnerstag mit.

«Nur etwas mehr als 20.000 Besucher*innen fehlten, um das Rekordjahr 2019 zu erreichen», teilte der Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin mit. Der Zoo zog eine positive Bilanz des Jahres, berichtete auch von zahlreichen Nachzuchten in 2022, etwa der fünffache Nachwuchs bei den Geparden und die beiden Okapi-Geburten.

Die Zahl der Wilhelma-Besucher hatte sich 2020, im ersten Jahr der Pandemie, auf 805.000 halbiert. Im Jahr 2021 zählte der Zoo 995.000 Gäste.