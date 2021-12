Windböe erschreckt Fahrer: Sattelschlepper umgekippt

Pfronstetten (dpa/lsw) - Ein Sattelzug ist im Kreis Reutlingen umgekippt und schwer beschädigt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 61 Jahre alte Fahrer mit dem Lastwagen auf der Bundesstraße 312 von Pfronstetten in Richtung Tigerfeld unterwegs. Als das Fahrzeug am Dienstagvormittag von einer Windböe erfasst wurde, sei der Mann erschrocken, habe abgebremst und die Kontrolle über den Sattelzug verloren. Der Laster sei daraufhin ins Schleudern geraten, von der Straße abgekommen und umgekippt.

Dabei habe sich der Fahrer leicht verletzt. Zur Bergung des verunglückten Lasters mussten ein Abschleppkran und ein Bagger anrücken. Die Bundesstraße musste für eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Polizei bezifferte den Schaden mit etwa 100.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:211201-99-216350/2